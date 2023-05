Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de la saison 2 de la série Swagger. On découvre aussi la date de sortie, ce sera à partir du 23 juin sur le service de streaming.

Inspirée par l’expérience de Kevin Durant, joueur de la NBA, Swagger explore le monde du basket-ball chez les jeunes, ainsi que les joueurs, leurs familles et leurs entraîneurs qui marchent sur la fine ligne entre les rêves et l’ambition, et l’opportunisme et la corruption. En dehors du terrain, la série révèle ce que c’est que de grandir en Amérique.

Dans la deuxième saison, nous retrouvons Jace, Phil, Nick, Musa, Drew et Royale, qui entrent en dernière année de lycée. Tous, sauf Phil, fréquenteront Cedar Cove Prep, un établissement majoritairement blanc où les riches membres du conseil d’administration contrôlent l’ensemble des opérations, de l’embauche des professeurs à l’inscription des élèves. C’est une école de pouvoir et d’influence. Malgré toute sa réussite scolaire, son programme de basket-ball n’était pas compétitif jusqu’à ce qu’Emory Lawson, le directeur sportif, parvienne à recruter les joueurs de Swagger.

Rendez-vous donc le 23 juin pour découvrir la saison 2 de la série Swagger sur Apple TV+. Il y aura huit épisodes au total, avec un nouvel épisode diffusé chaque vendredi.