L’application Assistance Apple se met à jour aujourd’hui en version 5.0 avec du nouveau pour ce qui est de l’interface et d’autres éléments, notamment concernant la recherche de réparateurs.

Apple indique dans ses notes que la mise à jour propose une nouvelle mise en page pour faciliter l’affichage et la gestion de vos appels, chats, réservations et autres activités. Il y a aussi la possibilité de rechercher les centres de services à proximité. On retrouve la carte avec la localisation de chaque réparateur, ainsi que leurs noms. Un appui sur un lieu en particulier permet d’avoir des informations : nom, adresse, centre agréé Apple, produits réparés ou encore la possibilité de prendre un rendez-vous.

D’autre part, Apple dit que la mise à jour propose l’ajout du Viêt Nam aux régions de l’application Assistance Apple, et du vietnamien comme langue prise en charge. L’application est désormais disponible dans 32 langues et 174 régions.

L’application Assistance Apple est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad.

Pour ceux qui ne le savent pas, cette application vous offre un accès personnalisé à des solutions pour l’ensemble de vos produits et services Apple. Vous pouvez notamment trouver de l’aide, organiser une réparation, parler avec une personne, prendre un rendez-vous et plus encore.