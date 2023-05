Apple a déjà annoncé que la WWDC 2023 aura lieu du 5 au 9 juin, et le groupe dévoile aujourd’hui le programme de l’événement qui aura lieu à l’Apple Park. Il y a des nouveautés par rapport à l’année dernière.

Le programme de la WWDC 2023

Les développeurs auront droit à un petit-déjeuner le 5 juin, suivi de la keynote à 10 heures du matin (19 heures en France). Cette conférence sera notamment l’occasion de découvrir iOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17 et le casque AR/VR d’Apple. Ensuite, Apple organisera la conférence Platforms State of the Union, qui est un équivalent de la keynote mais réellement portée sur le développement. Suivront deux visites de l’Apple Park d’une durée de 30 minutes. Ce sera à partir de 15 heures (heure locale).

Les participants peuvent choisir entre une visite « À l’intérieur de l’anneau » de l’Apple Park et une visite « Prairie intérieure ». Dans le cadre de la visite de l’anneau, les développeurs visiteront le Caffè Macs (qui se veut le restaurant d’entreprise d’Apple), entendront parler de la conception architecturale unique de l’Apple Park, auront une vue de l’Apple Park et verront une exposition à la galerie de l’Apple Park, qui, selon Apple, n’a jamais été ouverte aux visiteurs jusqu’à présent.

La visite de la prairie intérieure conduira les participants à travers les vergers et l’étang, tandis qu’Apple racontera l’histoire de l’arc-en-ciel (présent à l’Apple Park) et mettra en évidence les éléments de conception du bâtiment.

D’autre part, il y aura les Apple Design Awards à 17h30 (2h30 du matin en France), ainsi qu’une activité spéciale en soirée. Selon Apple, cette activité spéciale est une de celles que les participants « ne voudront pas manquer », et elle sera accompagnée de nourriture et de boissons.

Pour ce qui est du 6 juin, les développeurs pourront participer à des sessions. Il n’est pas précisé quel sera le sujet, mais il est possible que ce soit en lien avec le casque de réalité mixte annoncé la veille.