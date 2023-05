Décidément, l’heure est aux grosses promos pour les jeux mobiles. Playdigious démarrait hier ses quelques jours de belles promotions sur certains gros titres de son catalogue (Streets of Rage 4, Dead Cells, Northgard, etc.) et aujourd’hui, c’est au tour de l’éditeur Humble Games de lâcher des promos sur de très jolis titres mobiles comme Slay the Spire, Forager ou bien encore Crying Suns. Slay the Spire passe ainsi de 10,99 euros à 7,99 euros, Forager descend de 8,99 euros à 5,99 euros, et Crying Suns passe de 9,99 euros à 6,99 euros. On note que si Playdigious propose ses promos pour fêter ses 8 ans d’activités, c’est pour l’anniversaire de ses 3 ans que Humble Games applique des baisses de tarif.

Slay the Spire

Pour information, Slay the Spire est un jeu de combat au tour par tour à l’aide de cartes qui apportent des pouvoirs et coups spéciaux tout au long de l’affrontement, Forager est un hybride entre le jeu de craft, d’exploration et de « simulation agricole », et Crying Suns est un superbe rogue-lite tactique dans lequel le joueur incarne un Amiral de flotte spatiale explorant une galaxie à l’agonie (le jeu s’inspire des grands classiques de la S.F comme Dune ou Foundation).