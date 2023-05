Apple Pay fait ses débuts dans deux pays d’Amérique centrale, à savoir le Panama et le Honduras. Apple semble se focaliser sur cette région, puisque les deux précédents pays qui ont eu accès au service de paiement sans contact ont été Salvador et le Guatemala. Ce fut au début du mois.

Dans le cas du Panama, Apple Pay est disponible pour les clients qui sont chez les banques Banco General, BAC, ST Georges Bank et Ficohsa. Plusieurs utilisateurs ont confirmé le support au travers de tweets.

9 años después Panamá tiene ApplePay pic.twitter.com/Y2qa0Nolu2 — Mayer Mizrachi (@Mayer) May 16, 2023

Hoy es un buen día para reconocer que estamos dando un paso al primer mundo😭👌🏻 Finalmente tenemos APPLE PAY EN PANAMA!!! 🫶❤️ pic.twitter.com/GN3W36Z8Ih — •AxelAnria’🕶️ (@AxelAnria) May 16, 2023

🚨 Apple Pay ya disponible en Panamá!! 🇵🇦 pic.twitter.com/Sq1HOx6yIc — iManu Mx (@iManuMX) May 16, 2023

Le support au Panama et au Honduras signifie qu’Apple Pay est maintenant proposé dans plus de 80 pays. L’usage dans les deux nouveaux pays ne change pas : il est possible d’utiliser son iPhone ou Apple Watch pour payer dans les boutiques physiques, ainsi que dans les applications et valider une transaction sur Internet. Les iPad et Mac peuvent également le faire en passant par Safari.

L’activation d’Apple Pay s’effectue par le biais de l’application Cartes (Wallet). Il suffit d’ajouter sa carte bancaire et le tour est joué.