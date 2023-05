Comme prévu, ce jour marque l’ouverture de l’Apple Store en ligne au Vietnam. Les Vietnamiens peuvent ainsi faire des achats directement sur le site d’Apple au lieu de passer par un revendeur.

« Les clients sont toujours au centre de tout ce que nous faisons et nous sommes ravis de proposer l’Apple Store en ligne au Vietnam », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente d’Apple chargée des Apple Store. « Avec l’expansion d’aujourd’hui, nous sommes fiers d’offrir aux clients une nouvelle façon incroyable de découvrir et d’acheter nos produits et services extraordinaires, d’entrer en contact avec les membres compétents de notre équipe et de découvrir le meilleur d’Apple ».

L’expérience au Vietnam est la même que dans les autres pays. Il est possible de découvrir les différents produits, les personnaliser (faire une gravure ou commander un Mac avec une configuration précise), recevoir des conseils, accéder au programme de reprise et plus encore. D’autre part, l’application Apple Store sur iOS peut maintenant être utilisée par les Vietnamiens afin d’avoir la même expérience que sur le site Internet.

Concernant les achats, il existe un financement sur 24 mois pour l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple Watch. C’est possible grâce à MoMo, un portefeuille numérique local.

L’accès à l’Apple Store en ligne pour le Vietnam se fait depuis l’adresse apple.com/vn/store.