Porsche vient d’annoncer que ses modèles Taycan aux Etats-Unis étaient désormais compatibles avec le mode Apple Maps EV via CarPlay, un mode qui privilégie les trajets permettant au véhicule électrique de pouvoir être rechargé à certaines étapes du parcours. La fonction Apple Maps EV Routing permet ainsi aux conducteurs de Porsche Taycan de planifier des itinéraires comprenant des arrêts pour la recharge. Initialement, les propriétaires de Taycan devaient quitter ‌l’app CarPlay‌ et repasser sur l’app Porsche Charging Planner pour préparer des trajets incluant des bornes de recharge.

Apple Maps‌ EV Routing est une fonction sophistiquée d’Apple Plans qui analyse la capacité de la batterie, la vitesse du véhicule et la distance à parcourir afin de recommander des arrêts précis à certaines bornes de recharge. Cette fonction sélectionne aussi les bornes qui sont adaptées au modèle de véhicule et indique lorsque ces bornes permettent la recharge rapide. A noter que la fonction de routage EV ‌d’Apple Maps‌ n’est proposée qu’aux seuls propriétaires de Taycan qui ont installé sur leurs iPhone la dernière version de l’app My Porsche.