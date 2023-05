La série Physical avec Rose Byrne va faire son retour sur Apple TV+ avec une saison 3, dont la diffusion commencera le 2 août. Il s’avère qu’elle viendra boucler la série puisqu’il n’y aura pas de saison 4.

La saison 3 de Physical sera la dernière

Physical est une comédie noire qui se déroule dans le paradis balnéaire idyllique mais fragile du San Diego ensoleillé des années 1980. Elle suit Sheila Rubin (Rose Byrne), une femme au foyer torturée et apparemment dévouée qui soutient la candidature de son mari, intelligent mais controversé, à l’assemblée de l’État. Mais derrière les portes closes, Sheila a sa propre vision de la vie, sombrement drôle, qu’elle laisse rarement voir au monde. Elle lutte également contre un ensemble complexe de démons personnels liés à l’image qu’elle a d’elle-même… jusqu’à ce qu’elle trouve un exutoire auprès de la source la plus improbable : le monde de l’aérobic.

Au cours de la deuxième saison, le personnage de Rose Byrne a lancé avec succès sa première vidéo de fitness, avant de rencontrer de nouveaux obstacles plus importants sur son chemin. Elle est déchirée entre sa loyauté envers son mari (Rory Scovel) et les valeurs qu’il représente, et une dangereuse attirance pour quelqu’un d’autre. Et comme elle n’est plus la seule sur le marché, elle se retrouve à devoir dépasser de nouveaux concurrents féroces sur la voie de la construction d’un empire du fitness à part entière.

Un ressenti positif par les équipes

Rose Byrne et Annie Weisman, créatrice, scénariste et productrice exécutive, déclarent :

Nous sommes très reconnaissants à Apple, Tomorrow Studios et à tous nos collaborateurs créatifs de nous avoir donné la chance de donner vie à Sheila dans toute sa splendeur. Avec cette dernière saison, la saga en trois actes de la rébellion, du rétablissement et de la rédemption de Sheila arrive à la conclusion satisfaisante qu’elle et ses fans méritent tant. Nous sommes très fiers de partager ce dernier chapitre avec tout le monde ».

Et pour sa part, Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV+, indique :

Au cours des trois saisons passionnantes de Physical, nous avons eu l’honneur de travailler avec Annie Weisman et Tomorrow Studios pour porter à l’écran le voyage de Sheila Rubin vers la transformation et l’autonomisation personnelle, grâce à l’interprétation intrépide, émouvante et souvent très drôle de Rose Byrne. Nous sommes conscients de l’impact que ce personnage et cette histoire ont eu sur les téléspectateurs du monde entier et nous avons hâte qu’ils nous rejoignent pour cette dernière chevauchée exaltante qui aboutit à un final immensément gratifiant pour cette célèbre série.

Il y aura 10 épisodes pour la saison 3 de Physical sur Apple TV+, dès le 2 août.