Multi primée (Prime Time Award, Peabody Award, etc.), la série pour enfants Eau-Paisible connait son petit succès sur la plateforme Apple TV+. La troisième saison de cette série animée est désormais disponible sur le service par abonnement d’Apple, et ce dans son intégralité. La série Eau-Paisible est basée sur les livres à visée pédagogique « Zen Shorts » de Jon J. Muth, et raconte les tribulations d’un groupe d’enfants, Karl, Addy et Michael, qui reçoivent les conseils avisés d’un panda géant.



Grâce à leur nouvel ami panda, nos trois petits compères « ouvrent petit à petit leurs yeux sur le monde, sur eux-mêmes et les autres ». Les bons sentiments sont de rigueur bien sûr, mais aussi et surtout une réalisation de niveau très correct (ce n’est pas du Pixar, mais tout de même …) ainsi que de petites histoires qui respectent vraiment l’intelligence des enfants. A recommander… en dessous de 8 ans.

Les 10 épisodes de la saison 3 d’Eau-Paisible (Chaque épisode dure environ 25 minutes) sont disponibles immédiatement sur Apple TV+.