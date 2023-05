Apple se met (enfin) en marche sur le marché des IA génératives (ChatGPT, Midjourney, etc.). La firme de Cupertino a publié sur sa page carrière au moins une douzaine d’offres d’emploi relatives aux IA générative. Plus précisément, Apple recherche des spécialistes de l’apprentissage automatique « passionnés par la construction de systèmes autonomes extraordinaires ». Ces offres d’emploi sont là depuis le 27 avril pour certaines d’entre elles, et les dernières offres ont été publiées il y a à peine quelques jours. Ces postes seront par la suite dispatchés dans plusieurs cellules de travail, soit l’Integrated System Experience, l‘Input Experience NLP, le Machine Learning R&D ainsi que le Technology Development Group situés à San Diego, la Bay Area et Seattle.

Cet intérêt soudain pour l’IA générative pourrait être le signe d’une prise de conscience chez Apple, Tim Cook ainsi que nombre de SVP s’étant longtemps méfiés des assistants vocaux trop « intelligents » et qui ne se limiteraient pas à répondre à des commandes vocales simples (voire simplistes). Les limitations de Siri proviennent d’ailleurs en partie de ces choix initiaux. Pour autant, la révolution culturelle de l’IA n’a pas encore eu lieu dans la firme pommée : on vient d’apprendre en effet qu’Apple interdisait à ses employés d’utiliser ChatGPT et d’autres IA génératives sur leur lieu de travail.

Pas d’inquiétude pour autant : ce ne serait pas la première fois qu’Apple affiche une position quasi « schizophrène » sur une technologie naissante, et puis après tout, l’app ChatGPT est désormais disponible dans l’App Store.