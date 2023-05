Apple a proposé cette semaine la version finale d’iOS 16.5 et celle-ci pose un problème avec l’adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB 3 du fabricant. C’est simple : ça ne fonctionne plus.

Plusieurs témoignages d’utilisateurs sur Reddit et les forums d’Apple montrent qu’un iPhone sous iOS 16.5 ou un iPad sous iPadOS 16.5 ne réagit tout simplement pas à l’adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB 3. C’est comme s’il n’était pas connecté.

Selon quelques témoignages, la bêta d’iOS 16.6 n’a pas ce problème. C’est donc un bon point. Mais Apple a sorti la première bêta il y a moins de 48 heures et la version finale pour le public n’arrivera pas avant plusieurs semaines. Il faut donc espérer qu’une mise à jour comme iOS 16.5.1 sorte bientôt pour corriger le problème.

Voici comment Apple décrit son adaptateur (c’est compatible avec tous les appareils et pas seulement l’iPad Pro, bien qu’Apple évoque seulement sa tablette) :

Avec l’Adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB 3, transférez facilement vers votre iPad Pro les photos et vidéos de votre appareil photo numérique. Une fois que l’Adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB 3 est connecté, votre iPad Pro ouvre automatiquement l’app Photos pour que vous puissiez choisir les photos et vidéos à importer, puis les classer dans des albums.

Augmentez les capacités et la polyvalence de l’iPad Pro en branchant l’Adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB 3 à un adaptateur secteur USB. Vous pourrez ainsi recharger votre iPad et brancher un périphérique USB (hub, adaptateur Ethernet, interface audio/MIDI ou encore lecteur de cartes SD, microSD, CompactFlash, etc).