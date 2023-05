Killers of the Flower Moon, dernier film du réalisateur américain Martin Scorsese, a été présenté hors compétition à Cannes. Les premiers avis sont assez mitigés et le critique de France Info fait un résumé des différentes opinions sur le film. Montage pas toujours cohérent, très verbeux, trop long (3h30), écarts avec la réalité historique, les points de dissentions sont assez nombreux, même si aucun critique ne va bien sûr jusqu’à dire que le film est mauvais (c’est un Scorsese tout de même…).

Pour rappel, le film raconte le destin de la nation amérindienne Osage, qui est devenue du jour au lendemain l’un des peuples les plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens a immédiatement attiré les hommes blancs, qui ont manipulé, extorqué et volé autant d’argent que possible aux Osages, jusqu’à recourir au meurtre. Basé sur une histoire vraie racontée à travers la romance improbable d’Ernest Burkhart et de Mollie Kyle, le film Killers of the Flower Moon est une épopée criminelle western épique, où l’amour véritable croise le chemin d’une trahison indicible.

Leonardo DiCaprio incarne le rôle d’Ernest Burkhart, le neveu d’un puissant éleveur local (Robert De Niro) qui se retrouve mêlé aux meurtres de la nation Osage. Jesse Plemons incarne Tom White, l’agent principal du FBI chargé d’enquêter sur les meurtres. Killers of the Flower Moon sera visible en salles le 18 décembre prochain, et en 2025 en France dans Apple TV+ (chronologie des médias oblige).

Enfin, on notera que Tim Cook était bien présent à Cannes aux côtés de Leonardo DiCaprio pour la présentation du film.