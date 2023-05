DoorDash, un service de livraison de repas concurrent d’Uber Eats et autres, fait face à une action collective (class action) aux États-Unis, avec la société qui est accusée de faire payer plus cher les utilisateurs qui ont un iPhone en comparaison avec ceux qui ont un smartphone Android.

Chez DoorDash, on augmente les prix pour les utilisateurs d’iPhone

La plainte a été déposée le 5 mai dans le district du Maryland. Le plaignant Ross Hecox, en plus de ses deux enfants et d’un groupe de clients en situation similaire, définit brièvement DoorDash comme une place de marché en ligne comptant 32 millions d’utilisateurs et générant des milliards de dollars de revenus annuels.

Plusieurs éléments sont mis en avant dans la plainte, dont le fait que DoorDash ferait le nécessaire pour augmenter le prix quand un utilisateur d’iPhone passe une commande. Les plaignants assurent avoir fait des tests avec différents comptes et différents iPhone/smartphones Android pour s’en rendre compte. Le fait de passer la même commande, au même endroit, à la même heure, dans le même restaurant, avec une livraison à la même adresse, coûte plus cher en utilisant un iPhone.

Un avantage pour les utilisateurs Android

Quelques exemples sont donnés :

Un utilisateur d’iPhone a eu le droit à 99 centimes de frais supplémentaires pour la distance, là où il n’y a rien eu sur Android.

Un utilisateur d’iPhone a dû payer 1$ en plus pour la livraison.

Les frais généraux et la livraison ont eu un coût plus important sur l’iPhone, avec une hausse de 8% par rapport à Android.

Un client avec un iPhone a été facturé 5$ de plus alors qu’il était plus proche d’un autre restaurant de la même enseigne qu’un utilisateur d’Android.

Des frais de livraison avec une remise sur l’iPhone coûtaient en réalité 2$ de plus que sur Android.

Un client a passé une même commande sur un iPhone et sur un appareil Android. La facture était plus élevée avec l’iPhone.

« DoorDash fait probablement payer plus cher les utilisateurs d’iPhone parce que les études suggèrent que les utilisateurs d’iPhone gagnent plus d’argent que les utilisateurs d’Android », indique la plainte. Cet argument s’est déjà vérifié avec l’App Store et le Google Play Store notamment.

Ce n’est pas tout en réalité puisque les plaignants critiquent la livraison Express qui… ne serait pas express, des frais marketing qui sont payés par le client et non le restaurant, et d’autres éléments. Ils réclament 1 milliard de dollars de dommages et intérêts pour ceux qui ont été victimes des prix pratiqués par DoorDash au cours des quatre dernières années.

Une réaction de la société

DoorDash a réagi suite à la plainte :