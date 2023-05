Comme prévu, Apple propose aujourd’hui à la vente le bracelet Pride 2023 pour l’Apple Watch. Il est possible de le commander sur l’Apple Store en ligne.

Voici comment Apple présente le bracelet :

Avec son design rayonnant et ses couleurs éclatantes, le Bracelet Sport Pride Edition célèbre la beauté et la diversité de la communauté LGBTQ+. Additionnés aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, le noir et le marron symbolisent les personnes LGBTQ+ issues des minorités marginalisées, ainsi que celles touchées par le VIH/SIDA. Le bleu clair, le rose et le blanc représentent les personnes trans et non genrées.

Composé de fluoroélastomère de haute qualité exclusif, le Bracelet Sport est solide, résistant et d’une étonnante souplesse. Son système innovant de fermeture à clou et passant arbore l’inscription « Designed with pride in California », gravée au laser. Un cadran animé et un fond d’écran pour iPhone sont assortis au bracelet.