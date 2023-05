Apple va proposer du nouveau avec iOS 17 et l’écran verrouillé des iPhone, en affichant plusieurs informations comme le calendrier, la météo et les notifications, annonce Bloomberg. Ce sera similaire aux écrans connectés que l’on retrouve chez Google, Amazon et d’autres marques.

Lorsqu’il n’est pas utilisé et qu’il est positionné à l’horizontale, l’iPhone verrouillé sous iOS 17 affichera des informations telles que les rendez-vous du calendrier, les données météorologiques, les notifications et bien d’autres choses encore, ce qui lui permet de servir de hub domestique.

Lorsque l’iPhone est fixé à un support de charge MagSafe en position horizontale, par exemple, l’interface de la maison connectée s’affichera, imitant ce que les utilisateurs pourraient voir avec un appareil comme l’Echo Show d’Amazon ou le Google Nest Hub. Cette fonctionnalité s’appuiera sur les options de widgets qu’Apple a ajoutées à l’écran de verrouillage avec iOS 16.

L’idée est de rendre l’iPhone un peu plus utile quand celui-ci n’est pas en train d’être utilisé et se situe par exemple sur un bureau. Apple prévoit d’utiliser un fond sombre et un texte de couleur plus claire pour faciliter la lecture des informations sur l’écran.

Qu’en est-il de l’iPad ? Apple veut proposer la même expérience, mais le développement est en cours et il se pourrait que ce ne soit pas prêt au lancement en septembre.

Apple annoncera iOS 17 le 5 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2023.