Apple a déjà annoncé la WWDC 2023 et évoque aujourd’hui la keynote du 5 juin. Celle-ci sera notable puisqu’il y aura notamment la présentation d’iOS 17, la prochaine grosse mise à jour pour iPhone.

La keynote de la WWDC 2023 aura lieu le 5 juin à 19 heures (heure française). Il faut s’attendre à la présentation d’iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17 pour ce qui concerne les mises à jour logicielles. Un autre gros morceau devrait être la présentation du casque de réalité mixte d’Apple. Mais sans surprise, Apple n’évoque pas le sujet aujourd’hui.

Il sera possible de suivre la keynote sur le site d’Apple, sur l’application Apple Developer, depuis l’Apple TV, ainsi que sur YouTube. Et pour ceux qui ne seront pas disponibles à partir de 19 heures, il y aura le replay disponible peu de temps après.

Voici le reste du programme :

Platforms State of the Union

Le 5 juin à 22 h 30 (heure française)

Les développeurs découvriront comment perfectionner leurs apps en plongeant au cœur des nouveaux outils, des nouvelles technologies, et des évolutions des différentes plateformes Apple. La présentation Platforms State of the Union sera diffusée en streaming sur l’app et le site web Apple Developer.

Apple Design Awards

Le 6 juin à 3 h 30 (heure française)

Les Apple Design Awards célèbrent la créativité, le savoir‑faire et les prouesses techniques de la communauté de développeurs d’Apple. Les lauréats des Apple Design Awards de cette année seront dévoilés via l’app et le site Apple Developer.