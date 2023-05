La crise est là, et Apple n’est pas invincible. Si l’on en croit les derniers chiffres de Counterpoint, l‘Apple Watch est descendue en dessous des 10 millions de ventes lors du Q1 2023 (-20%), une première depuis 3 ans. En conséquence, la part de marché de l’Apple Watch est passée de 32% à 26% (sur le Q1). Si les smartwatch premium voient leurs ventes baisser dans des proportions importantes, Counterpoint constate la tendance inverse pour les bracelets connectés et les smartwatchs-jouets (qui ne peuvent souvent même pas télécharger des applications).

Ainsi, l’indien Fire-Boltt a vu ses ventes exploser (+57% !), au point de dépasser un Samsung en délicatesse (-15%) et de se positionner à la seconde place du marché. D’autres fabricants indiens low cost, comme Noise et boAt, connaissent aussi une période de forte croissance. L’Inde est d’ailleurs le seul grand marché dans le monde où les ventes de smartwatch ont progressé sur le Q1. Le mode de comptage de Counterpoint laisse toutefois un peu dubitatif : quel est l’intérêt de comparer des smartwatch à plusieurs centaines de dollars, blindées de capteurs et capables de télécharger des apps, à des gadgets à 20 euros qui ne font qu’afficher l’heure et la météo et sont plus proches fonctionnellement de Casio à cristaux liquide ?