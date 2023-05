OpenAI continue le déploiement de son application ChatGPT officielle sur iPhone. Après les États-Unis la semaine dernière puis 11 pays (dont la France) hier, voilà que plus de 30 pays peuvent en profiter aujourd’hui. Cela inclut le Canada.

Les nouveaux pays qui ont accès à l’application ChatGPT sur iPhone sont :

Algérie

Argentine

Azerbaïdjan

Bolivie

Brésil

Canada

Chili

Costa Rica

Émirats arabes unis

Équateur

Estonie

Ghana

Inde

Irak

Israël

Japon

Jordanie

Kazakhstan

Koweït

Liban

Lituanie

Mauritanie

Maurice

Maroc

Mexique

Namibie

Nauru

Oman

Pakistan

Pérou

Pologne

Qatar

Slovénie

Tunisie

Utiliser ChatGPT est gratuit, que ce soit sur l’application iOS ou sur le Web. Vous pouvez converser avec le chatbot obtenir de nombreuses réponses grâce à son importante base de données, le tout en l’espace de quelques secondes à chaque fois. Vous pouvez aussi utiliser le micro, plutôt que taper du texte, c’est au choix. Et si vous êtes un abonné à ChatGPT Plus, vous avez accès à GPT-4, la dernière version en date de l’intelligence artificielle qui se veut plus performante. Autre élément : la synchronisation de l’historique avec la version Web.

OpenAI liste les éléments suivants pour son application :

Des réponses instantanées : obtenez des informations précises sans avoir à passer au crible des publicités ou des résultats multiples.

Des conseils sur mesure : obtenez des conseils sur la cuisine, les projets de voyage ou la rédaction de messages réfléchis.

Inspiration créative : trouvez des idées de cadeaux, faites des présentations ou écrivez le poème parfait.

Avis d’un professionnel : augmentez votre productivité grâce à des idées, des résumés de notes et une assistance technique.

Possibilités d’apprentissage : explorez de nouvelles langues, l’histoire moderne et bien d’autres choses encore à votre propre rythme.

L’application de ChatGPT sur iPhone est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.