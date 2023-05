Apple, qui est incontestablement le leader du marché de la tech en terme de fonctionnalités d’accessibilité, a récemment réalisé de nouvelles avancées significatives dans ce domaine. Il y a quelques jours, dans un communiqué de presse titré « AssistiveWare inaugure la prochaine génération de technologies de communication améliorées et alternatives », Apple a ainsi souligné son engagement en faveur de l’accessibilité. On apprend aujourd’hui que le bureau des brevets européen a publié un nouveau dépôt de marque Apple pour « SignChat », une fonction d’accessibilité déjà disponible en Allemagne ! Le dépôt de marque couvre diverses classes de produits dans ls secteurs de la technologie, la communication, le support et l’éducation.

Ainsi que le mentionne le site allemand d’Apple, l’objectif de SignChat est de fournir un service d’interprétation en langue des signes. Les moyens mis en oeuvre pour cette fonction semblent rien moins qu’impressionnants ! Des instructions détaillées sur l’utilisation du service sont aussi disponibles sur la page d’assistance d’Apple. A noter que bien qu’une application de messagerie nommée « SignChat » existe déjà sur Google Play, cette dernière n’est en aucun liée au service de langue des signes proposé par Apple.