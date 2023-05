Quelques jours avant le début de la WWDC 2023, Apple propose une expérience en réalité augmentée, disponible pour tout le monde avec un iPhone ou un iPad. Il s’agit du easter egg annuel de l’entreprise.

En vous rendant sur le site d’Apple avec votre iPhone ou iPad, vous pouvez sélectionner l’option « Voir en réalité augmentée ». Il ne vous reste plus qu’à scanner le lieu où vous êtes puis un logo Apple va progressivement se former. Le logo a des couleurs que l’on retrouve aussi sur l’invitation de la WWDC 2023. On retrouve également la date du 5 juin 2023, qui correspond au début de la conférence. Et si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur « Objet » en haut de l’écran pour voir le logo sans forcément faire appel à la réalité augmentée.

La WWDC 2023 aura lieu du 5 au 9 juin. Elle sera l’occasion de découvrir iOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17. On doit aussi s’attendre à la présentation de produits, dont le fameux casque de réalité mixte qui devrait se nommer Reality Pro. Un MacBook Air avec un écran de 15 pouces est également attendu. Et pour le reste, c’est un mystère. Une chose est certaine : il n’y aura pas un nouvel iPhone à la keynote. Il faudra attendre septembre pour découvrir les iPhone 15.