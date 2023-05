Les iPhone 16 Pro vont changer de ratio et passer à 19.6:9, signifiant qu’ils seront plus grands que les modèles existants qui ont un ratio de 19.5:9, fait savoir l’analyste Ross Young, spécialisé dans les écrans.

Les iPhone 14 ont un ratio de 19,5:9, une caractéristique qui devrait rester inchangée pour les iPhone 15 de cette année. Le changement apporté aux iPhone 16 Pro signifie que l’appareil devrait être légèrement plus grand, plutôt que plus large. Jusqu’à présent, les rumeurs annonçaient que les iPhone 16 Pro auraient le droit à des écrans plus grands.

Justement, Ross Young donne aujourd’hui les mesures exactes pour l’écran. Ce sera 6,27 pouces pour l’iPhone 16 Pro et 6,86 pouces pour le Pro Max. Apple choisira naturellement un chiffre après la virgule, ce sera donc 6,3 et 6,9 pouces une fois que l’on arrondit.

Concernant 2025, Apple proposera les mêmes tailles d’écrans sur les iPhone 17 et 17 Plus. Ces modèles vont aussi avoir le droit à une dalle LTPO, permettant d’avoir ProMotion (taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz). Les modèles Pro ont déjà le droit à ces éléments.

Et puisque l’on parle des modèles de 2025, Ross Young réaffirme que les iPhone 17 Pro et Pro Max seront les premiers à avoir le capteur Face ID sous l’écran. Il y aura toujours une découpe en forme de trou pour le capteur photo frontal.