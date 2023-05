Apple profitera de la WWDC (qui débutera le 5 juin) pour annoncer son premier casque de réalité mixte. On retrouvera donc de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. L’analyste Ross Young dévoile aujourd’hui quelques caractéristiques.

On retrouvera deux écrans Micro-LED avec une diagonale de 1,41 pouce, un rapport de contraste de 4 000:1 et plus de 5 000 nits de luminosité, selon l’analyste.

Les avantages du Micro-OLED résident dans sa capacité à offrir des images de haute qualité avec une grande netteté, une très bonne reproduction des couleurs et un contraste élevé. Les pixels individuels peuvent être rapidement activés ou désactivés. Aussi, la taille réduite des pixels permet une densité de pixels élevée, offrant ainsi une résolution supérieure et une meilleure précision d’affichage.

C’est donc une technologie intéressante, mais elle a un coût. Et cela va se ressentir dans le casque d’Apple, puisque les rumeurs font état d’un tarif autour de 3 000 dollars.

Si l’on se base uniquement sur les caractéristiques techniques, le casque d’Apple montera en gamme par rapport aux Quest 2 et Quest Pro de Meta. Mais les prix ne sont pas du tout les mêmes. Et Apple doit prouver qu’il existe un réel intérêt à débourser 3 000 dollars pour un tel produit. Il faudra par conséquent avoir des expériences qui donnent envie, et ce dès le départ.