Apple TV+ a mis en ligne sur YouTube une vidéo qui regroupe des extraits des futurs films et séries qui seront disponibles sur la plateforme. C’est d’ailleurs l’occasion de découvrir les premiers extraits de certains programmes.

Voici tous les films et séries que l’on retrouve dans la vidéo d’Apple TV+ :

Platonic

Lessons in Chemistry

Hijack

Palm Royale

The Morning Show – saison 3

Masters of the Air

Loot – saison 2

The Afterparty – saison 2

Foundation – saison 2

Sugar

The Beanie Bubble

The Crowded Room

Flora and Son Physical – saison 3

Swagger – saison 2

Cette vidéo intervient quelques heures avant la sortie de ce qui semble être l’ultime épisode de Ted Lasso. Tout porte à croire que la saison 3 sera la dernière. Le programme étant populaire, Apple fait le nécessaire pour rassurer ses abonnés et leur montrant que plusieurs films et séries verront le jour, d’où l’intérêt de ne pas stopper son abonnement.

Apple TV+ coûte 6,99€/mois, tout en sachant qu’il y a un essai gratuit de sept jours. On le retrouve aussi inclus dans l’offre Apple One dès 16,95€/mois. Et si vous achetez un produit Apple, vous avez le droit à trois mois offerts. Dernier point : si vous avez l’abonnement étudiant pour Apple Music, vous avez accès à Apple TV+ sans frais supplémentaires.