Comme prévu, Apple a ajouté le Thunderbolt Display et le premier iPad Air à sa liste des produits obsolètes. Les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. La liste est disponible sur le site d’Apple.

Le Thunderbolt Display est un écran qu’Apple a mis en vente en 2011. Il dispose d’une dalle de 27 pouces, se veut 1440p, comprend une webcam 720p, deux ports USB 2.0, un port FireWire 800, un port Ethernet 1 Gb/s et un port Thunderbolt. Apple a abandonné son écran en 2016, signifiant qu’il n’y a plus eu d’écrans du constructeur pendant plusieurs années. Son successeur, à savoir le Studio Display, est arrivé l’année dernière aux côtés du Mac Studio.

Pour sa part, l’iPad Air de première génération a vu le jour 2013. La tablette, dont la commercialisation s’est arrêtée en 2016, embarque un écran de 9,7 pouces, la puce A7 et se veut 20% plus fine, 28% plus légère et avec des bordures d’écran 43% plus étroites que les précédents iPad selon les dires d’Apple.

Que se passe-t-il si vous avez l’un des deux produits et avez besoin d’une réparation ? Il faudra se tourner vers un réparateur de quartier et espérer qu’il dispose de la pièce dont vous avez besoin. Pour leur part, Apple et les réparateurs agréés ont cessé les réparations.

À noter aussi qu’Apple a ajouté l’iPad 5 (sorti en 2017) à sa liste des produits anciens. Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. La réparation est toujours possible.