Le teasing continue pour le casque de réalité mixte d’Apple, avec aujourd’hui un lien avec Beat Saber, un jeu musical en réalité virtuelle. Tout porte à croire qu’il va être disponible sur le produit d’Apple.

Sur Twitter, Jaroslav Beck, le cofondateur de Beat Saber, a publié un message indiquant : « Le 5 juin va être 🍿🕶️ ». Le choix de l’emoji avec les lunettes est tout sauf anodin, tout comme la date. En effet, le 5 juin marquera la keynote d’ouverture de la WWDC 2023 d’Apple. Et qu’est-ce que les rumeurs annoncent pour le 5 juin ? La présentation du casque Reality Pro.

June 5th is going to be🍿🕶️ — Jaroslav Beck (@JaroslavBeck) May 30, 2023

Un élément à noter : Jaroslav Beck a quitté l’équipe de Beat Games, le studio qui développe Beat Saber. Son départ a eu lieu plus tôt dans l’année. Certes, son tweet pourrait simplement signifier qu’il est impatient de découvrir ce que réserve Apple. Mais le jeu est déjà disponible en réalité virtuelle sur plusieurs supports et on peut facilement imaginer qu’Apple veut aussi l’avoir sur son casque.

Si vous ne savez pas à quoi le jeu ressemble, voici une vidéo de présentation :

Pour rappel, Sean Murray, le cofondateur du studio Hello Games, a récemment teasé No Man’s Sky sur Mac, là aussi avec un tweet. Et étant donné que le jeu existe déjà en réalité virtuelle sur Windows et sur le PlayStation VR (PS VR), on peut se demander s’il ne va pas également voir le jour sur le casque d’Apple.