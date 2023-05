No Man’s Sky est-il sur le point d’être disponible sur Mac ? C’est ce que suggère Sean Murray, le cofondateur du studio Hello Games qui a développé le jeu déjà disponible sur d’autres supports.

Sur Twitter, Sean Murray a publié un message comprenant seulement un emoji représentant une pomme. Le compte Twitter officiel pour Hello Games a cité le tweet et a lui aussi mis un emoji avec une pomme.

Pour rappel, No Man’s Sky pour Mac avait été teasé l’année dernière à l’occasion de la WWDC 2022, aux côtés de Resident Evil Village. C’était pour mettre en avant l’API Metal 3 d’Apple. Resident Evil Village est déjà disponible, mais pas encore le titre développé par Hello Games. Cela ne saurait tarder visiblement, d’autant plus que la WWDC 2023 aura lieu la semaine prochaine.

Justement, l’un des éléments notables de la WWDC sera la présentation du casque de réalité mixte d’Apple. Peut-on s’attendre à avoir No Man’s Sky sur le casque, en plus d’une disponibilité sur Mac ? C’est une possibilité, d’autant plus que le titre est déjà disponible en réalité virtuelle sur Windows et sur le PlayStation VR (PS VR). Si Apple veut pousser les jeux en réalité virtuelle aussi loin que les rumeurs le suggèrent, il aura besoin de titres au moment du lancement.