Commercialisé en 1983 et disposant des principaux atouts qui rendront le Macintosh iconique un an plus tard, le Lisa rentre dans la liste (pas si courte) des produits Apple sortis un peu trop tôt. Les ventes de l’appareil, il est vrai proposé au tarif de 10 000 dollars, seront tout simplement médiocres, au point qu’Apple se débarrassera de 2700 Lisa invendus en les enterrant dans la décharge de Logan (dans l’Utah) ! Cet enterrement de troisième classe est raconté dans un documentaire de The Verge (voir ci-dessous), décidément très en verve dès lors qu’il s’agit de raconter l’histoire des débuts d’Apple. Pour Steve Jobs (et pour Ken Rothmuller, le directeur du projet Lisa), cette triste fin sera l’un des pires camouflets de sa carrière. N’oublions pas que le Lisa porte même le nom de sa fille ! Aussi intelligent qu’opportuniste, et dès le faire-part de décès annoncé, Steve rejoindra le groupe de travail du Macintosh, un projet alors piloté par le génial Jeff Raskin (qui finira par quitter Apple après une violente brouille avec Jobs).

Le Macintosh et le Lisa avaient beaucoup de choses en commun : une interface graphique pilotable à la souris et aussi un design épuré et cubique imaginé par Hartmut Esslinger. Pourtant, ce sera bien le Macintosh qui créera le buzz à l’époque (la fameuse keynote de janvier 84 est l’une des plus réussies de Jobs), et qui surtout trouvera des acheteurs. Vendu à 3000 dollars, trois fois moins cher donc que le Lisa, le Macintosh connut un réel succès… à ses débuts. Rapidement toutefois, les limitations matérielles de l’appareil feront de nouveau plonger les ventes… ce qui débouchera sur une décision historique du conseil d’administration d’Apple, qui décidera de mettre Steve Jobs à la porte !