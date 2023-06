Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg est revenu sur l’information qu’il avait lui même publié concernant les Mac de bureau équipés de puces M2 Max et M2 Ultra et actuellement en cours de test chez Apple. Le journaliste estime désormais qu’Apple serait tout proche de dévoiler un nouveau modèle de Mac Studio. Si Gurman parvient à cette conclusion, c’est parce que le nom de code d’un des modèles en cours de test (J475)… suit la même numérotation que le nom de code de l’actuel Mac Studio (J375) ! En effet, cela se tient, et l’on se demande qu’elle va être la durée de la keynote d’ouverture de la WWDC si Apple doit présenter ce modèle en plus de tout le reste (iOS 17, iPadOS 17, watchOS, nouveaux MacBook, casque Reality Pro). Il va falloir prendre de la vitamine C pour couvrir tout ça sans saigner des mains !

Can confirm Apple is nearing the introduction of a new Mac codenamed J475. What’s the codename of the current Mac Studio? J375. https://t.co/X4f2n2Mtni — Mark Gurman (@markgurman) June 1, 2023

Pour rappel enfin, ce nouveau modèle de Mac Studio devrait être équipé d’un processeur M2 Max ou M2 Ultra, ce qui en ferait une véritable bête de course pour pas (trop) cher destiné à tous ceux qui n’ont pas forcément besoin de portabilité (ou qui ont déjà un MacBook).