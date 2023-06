Apple teste deux nouveaux Mac de bureau qui embarquent les puces M2 Max et M2 Ultra, selon Mark Gurman de Bloomberg. La puce M2 Max a fait ses débuts en janvier dernier avec les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, mais la M2 Ultra n’existe pas encore. Elle succéderait assez logiquement au modèle M1 Ultra présent dans le Mac Studio.

En route vers de nouveaux Mac (Studio ?)

Les deux Mac ont pour références Mac14,13 et Mac14,14. Il n’est toutefois pas précisé quels sont les modèles en question. Il pourrait potentiellement s’agit d’une nouvelle version du Mac Studio, mais rien n’est confirmé en l’état.

De précédentes rumeurs ont indiqué que le Mac Pro Apple Silicon pourrait inclure la puce M2 Ultra. Le Mac Pro qu’Apple est en train de préparer a pour référence Mac14,8 et n’est donc pas concerné par les références Mac14,13 et Mac14,14.

Il s’agit donc de nouveaux Mac Studio, iMac ou Mac mini. Les rumeurs ont déjà suggéré que le prochain iMac embarquera la puce M3. Quant au Mac mini, le modèle actuel ne propose ni la puce M1 Max ni la puce M1 Ultra. Il serait donc étonnant que son successeur adoptent les M2 Max et M2 Ultra.

En avril, Gurman déclarait que des nouveaux Mac Studio étaient prévus pour un lancement futur, mais indiquait également qu’il était peu probable qu’Apple lance un modèle avec une puce M2 Ultra car elle serait aussi puissante que le futur Mac Pro, ce qui donnerait peu de raisons aux clients d’opter pour un Mac Pro.

Concernant les caractéristiques, le modèle avec la puce M2 Max comprend un processeur (CPU) de 12 cœurs (huit cœurs performants et quatre cœurs efficients), une partie graphique (GPU) de 30 cœurs et 96 Go de RAM. Quant au modèle M2 Ultra, on retrouve un CPU à 24 cœurs (16 cœurs performants et huit cœurs efficients), un GPU à 60 cœurs et jusqu’à 192 Go de RAM.

Verra-t-on ces nouveaux Mac M2 Ultra et Max à la WWDC le 5 juin ? Réponse dans moins d’une semaine.