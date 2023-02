Apple doit lancer cette année un nouveau Mac Pro équipé de la puce M2 Ultra et cela pourrait signifier qu’il n’y aura pas un nouveau Mac Studio avec la même puce, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Le problème pour Apple serait qu’un Mac Studio avec la puce M2 Ultra et un Mac Pro avec le même processeur feraient doublon. L’intérêt de prendre un Mac Pro serait plus que limité, surtout si l’on en croit les rumeurs que la machine ne sera pas vraiment modulable. Apple préférerait donc mettre de côté le Mac Studio et ne pas le renouveler, du moins pour l’instant.

Il se pourrait donc qu’Apple attende ses puces M3 ou M4 pour proposer une nouvelle version du Mac Studio. Autant dire qu’il faudra patienter un petit moment. Pour rappel, l’ordinateur existant a vu le jour il y a un peu moins d’un an maintenant et a le droit aux puces M1 Max et M1 Ultra.

Concernant le Mac Pro, Apple avait au départ prévu une puce M2 Extreme, mais le projet a été finalement abandonné pour se focaliser sur la puce M2 Ultra. L’ordinateur garderait le même design que le modèle de 2019 avec les processeurs Intel. Les utilisateurs ne seraient pas en mesure de changer eux-mêmes la RAM ou la carte graphique (GPU). La sortie aurait lieu au printemps, bien que la date exacte soit encore incertaine.