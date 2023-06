De nouveaux détails ont fuité concernant Reality Pro, le casque de réalité mixte d’Apple qui sera présenté le 5 juin lors de la keynote de la WWDC. Il est aujourd’hui question des coloris et des espaces de stockage.

Le casque sera disponible en six coloris, dont noir, bleu, gris, vert et rose selon les informations de Billbil-kun. Il s’agit d’un leaker français qui est surtout connu pour ses fuites dans le monde du jeu vidéo. Il a aussi dévoilé plusieurs informations correctes au sujet de certains smartphones, dont les Galaxy S23 de Samsung, avant leur officialisation.

Outre les coloris, il évoque le stockage : le casque sera disponible avec 128 Go ou 256 Go, au choix.

Malheureusement, il n’y a pas une information concernant le prix. Aux États-Unis, les rumeurs font d’état d’un prix aux alentours de 3 000 dollars. C’est beaucoup par rapport aux autres casques, dont le Meta Quest 3 annoncé hier qui débutera à 569,99€. Certes, les fuites suggèrent que le modèle d’Apple sera bien plus haut de gamme. Mais il est certain que le Reality Pro sera moins grand public que la concurrence.

Rendez-vous donc le 5 juin à partir de 19 heures pour suivre la keynote d’Apple. En plus du casque, Apple présentera iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17 et de nouveaux Mac (normalement le MacBook Air de 15 pouces et un nouveau Mac Studio).