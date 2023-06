Quelques jours avant le début de la WWDC 2023, Apple partage sur son site des événements annexes. Ils peuvent être intéressants pour les développeurs ne pouvant pas se rendre à la WWDC. On retrouve aussi des événements se tenant dans d’autres pays.

« Diverses organisations de développeurs organiseront des événements tout au long de la semaine de la WWDC. Découvrez encore plus d’opportunités d’apprentissage, de réseautage et de divertissement », indique Apple sur son site.

Voici la liste des rendez-vous :

Community Week : en ligne et en personne (Californie), du 4 au 11 juin

boulderOS : en personne (Colorado), du 4 au 9 juin

iOS Dev Scout Meetup : en ligne, 5 juin

SwiftGG : WWDC.Playground : en ligne et en personne (Chine), du 5 au 10 juin

Extended Tokyo 2023 : en ligne et en personne (Japon), 5 juin

Bontouch Watch Party : en personne (Suède), 5 juin

CocoaHeadsNL Watch Party : en personne (Pays-Bas), 5 juin

CocoaHeads Oslo Watch Party : en personne (Norvège), 5 juin

Copenhagen Cocoa Watch Party : en personne (Danemark), 5 juin

Glucode Watch Party : en personne (Afrique du Sud), 5 juin

CocoaHeads Campinas : en personne (Brésil), 27 juin

iOS Dev Scout Meetup : en ligne et en personne (Singapour), 13 juillet

Dans le même temps, Apple propose une playlist Apple Music qui a pour nom « WWDC23 lancement ». On retrouve des musiques de Dua Lipa, Romy, Diplo, SZA, Nicki Minaj et plus encore.

Pour ce qui est de la WWDC à proprement parler, elle se déroulera du 5 au 9 juin. La keynote d’ouverture aura lieu le 5 juin à 19 heures.

