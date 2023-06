Pendant des mois et des mois, les rumeurs ont annoncé que le casque de réalité mixte d’Apple coûterait environ 3 000 dollars. Mais si l’on en croit une fuite, un peu suspecte il faut l’avouer, le prix de départ serait de 1 999 dollars.

Le prix de 3 000 dollars est apparu pour la première fois dans un article de The Information datant de 2021, et a depuis été confirmé par d’autres sources réputées. En effet, Bloomberg, qui a qualifié le casque de « précurseur de niche coûteux », a averti que l’appareil ne serait pas initialement destiné au grand public, mais qu’il serait plutôt positionné comme un produit pour les développeurs, les créateurs de contenu et les professionnels.

Aujourd’hui, si l’on en croit une fuite venue d’Asie et relayée par le leaker coréen yeux1122, le casque aura un prix de départ de 1 999 dollars. De précédentes fuites ont indiqué que le coût de fabrication serait d’environ 1 500 dollars par unité. Il est bon de noter qu’il faut ensuite ajouter d’autres frais, dont le marketing.

Le casque de réalité mixte sera annoncé ce soir lors de la keynote de la WWDC 2023 d’Apple (à suivre en direct dès 19 heures sur iPhoneAddict via notre page dédiée). Il sera intéressant de voir si Apple évoquera dès maintenant le prix ou attendra un peu. Pour rappel, le casque ne devrait pas être commercialisé avant la fin de l’année.