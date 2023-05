La présentation de Reality Pro, le casque de réalité mixte d’Apple, aura lieu le 5 juin à la WWDC, mais tout le monde n’est pas confiant. Selon Bloomberg, plusieurs dirigeants de l’entreprise, dont Craig Federighi, seraient sceptiques.

Casque en premier, lunettes ensuite

Apple a deux produits en préparation : Reality Pro, un casque mêlant réalité virtuelle et réalité augmentée, et ce qui se fait appeler pour l’instant Apple Glasses, une paire de lunettes connectées avec de la réalité augmentée. Tim Cook, le patron d’Apple, voulait réellement que l’entreprise travaille en priorité sur les lunettes, mais les limites technologiques ont poussé les employés à surtout se pencher sur le casque, en développement depuis 2015.

En interne, il se murmure que les lunettes n’arriveront pas avant 2027… au mieux. Il se pourrait même que le produit ne sorte jamais tellement le développement est semé d’embûches. Des ingénieurs ont une blague, à savoir qu’ils continuent de travailler sur les Apple Glasses (qui ont pour nom de code N421) juste pour faire plaisir à Tim Cook, tout en sachant que le produit pourrait ne jamais voir le jour.

Plusieurs compromis au programme

D’autre part, il y a de nombreux compromis pour ce qui est du casque Reality Pro :

La conception du produit est également un aveu tacite que l’entreprise, comme d’autres qui ont fabriqué des casques de réalité mixte, n’a pas été en mesure de résoudre certains problèmes technologiques fondamentaux. Des fonctionnalités telles que la possibilité de fonctionner comme un moniteur externe pour Mac et de passer des appels vidéo à plusieurs personnes sont moins avancées que ce que l’entreprise avait initialement prévu, même si elle espère les améliorer. Apple souhaitait également intégrer la batterie dans le casque, selon des personnes familières avec le projet. Mais pour réduire le poids et éviter la surchauffe de l’appareil, la société a fait un compromis de conception très inhabituel pour Apple : elle a conçu la batterie sous la forme d’un boîtier de la taille d’un iPhone qui se glisse dans la poche de l’utilisateur, relié par un cordon d’alimentation.

Même les dirigeants sont sceptiques

Un autre point concerne l’inquiétude de Craig Federighi, vice-président chargé d’iOS et de macOS, et de Johny Srouji, vice-président des technologies matérielles chez Apple. Aussi bien l’un que l’autre sont sceptiques du casque de réalité mixte. Ils comparent le produit à un projet scientifique.

Il se trouve que même Tim Cook serait distant du projet. « La démonstration est ce qui se rapproche le plus du développement d’un produit pour Cook », explique un ingénieur. « Mais même dans ce cas, il n’est pas du genre à dire qu’il faut faire X et pas Y. Il est tout le contraire de Steve pour ce qui est d’avoir des opinions tranchées sur les moindres détails ».

Son approche a parfois été perçue comme de l’indécision, ce qui a entraîné des retards et des inquiétudes quant à l’obtention de ressources suffisantes. « Tim n’a pas du tout pesé de tout son poids sur le projet, ce qui a frustré les gens », déclare un autre ingénieur.

Pour rappel, nous avons appris il y a quelques semaines que plusieurs employés de l’entreprise étaient également sceptiques et s’attendent à un flop.

Pas de bénéfices attendus

Dernier élément, il est peu probable que les coûts de développement du casque soient récupérés de sitôt. Le budget dépasserait le milliard de dollars par an et plus d’un millier d’ingénieurs travaillent dessus. Le développement serait tellement important qu’Apple vendrait son casque à prix coûtant (environ 3 000 dollars selon les rumeurs). C’est en contraste avec la marge habituelle de 37% que l’entreprise aime réaliser.

Apple a même pensé à vendre son casque à perte afin d’attirer davantage d’utilisateurs. Mais ce point ne serait plus d’actualité.