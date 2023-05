Ca se précise ! Apple aurait déposé il y a quelques jours via l’entreprise-écran Deep Dive le nom de marque xrOS. Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg avait déjà fait fuiter le nom du futur système d’exploitation du casque d’Apple, mais cette fois, l’affaire prend vraiment forme puisque la marque xrOS est officiellement déposée. Il semble en outre qu’Apple ait tranché entre xrOS et RealityOS (ce qu’annonçait encore Mark Gurman en fin d’année dernière), et que désormais tous les accessoires de réalité mixte (XR) fonctionneront sous xrOS. A noter qu’une demande du dépôt de marque xrOS avait déjà été faite par Deep Dive au mois de janvier de cette année.

🚨 holy shit! Apple trademarked (via a shell corp) an "xrOS" word mark in SF Pro in New Zealand just last week pic.twitter.com/Ow274yyuBU — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 16, 2023

Autre élément nouveau, cette marque déposée est désormais reliée à une large gamme d’appareils, soit : « Étuis à lunettes ; chaînes de lunettes ; cordons de lunettes ; montures de lunettes ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; lunettes de vue ; lunettes de soleil ; verre optique ; articles d’optique ; appareils et instruments d’optique ; lentilles optiques ; verres de lunettes ; lentilles de contact ; récipients pour lentilles de contact ; verres correcteurs ; montures de lunettes ; lances d’incendie ; interfaces pour ordinateurs ; moniteurs d’ordinateur ; écrans d’affichage ; visiocasques ; écrans tactiles interactifs. » Difficile de ne pas y voir l’indice de lunettes XR au passage…

Incidemment, ce dépôt de marque ne laisse plus guère de doutes quant au fait qu’Apple présentera bien son « Reality Pro » le 5 juin prochain. Dans le cas contraire, la firme de Cupertino aurait sans doute évité de déposer xrOS à quelques semaines de sa conférence et ainsi risquer de générer de fausses attentes. Pour rappel, le casque Reality Pro devrait disposer de deux écrans 4K micro OLED sous lentilles pancake affichant un FoV de 120°, de deux puces haute performance dont une similaire au M2 (avec un meilleur GPU intégré), d’une douzaine de capteurs et de caméras, ainsi que des fonctions d’eye tracking, de face tracking, d‘hand tracking et même de leg tracking.