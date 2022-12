Apple a fait son choix, xrOS sera le nom du système d’exploitation de son futur casque AR/VR, révèle Bloomberg. Les noms utilisés jusqu’à présent étaient realityOS ou rOS. Visiblement, ils ne conviennent plus aux yeux du fabricant.

Si l’on en croit les rumeurs et autres fuites, Apple annoncera son casque de réalité mixte en 2023, avec potentiellement une présentation au mois de janvier. Le produit aura le droit à son propre système d’exploitation, à l’instar de l’Apple TV et de l’Apple Watch, et disposera d’un App Store dédié avec diverses applications.

Que veut dire xrOS ? Les lettres XR font référence à la réalité étendue, qui regroupe à la fois la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Pour OS, il s’agit d’operating system (système d’exploitation). Les rumeurs indiquent que le casque sur lequel Apple travaille sera de type réalité mixte, comme le HoloLens de Microsoft, et qu’il prendra en charge à la fois la réalité augmentée et la réalité virtuelle. La première augmente ce que l’utilisateur voit dans le monde réel, tandis que la seconde est une expérience entièrement numérique.

Plusieurs applications d’Apple, comme Plans et Messages, ont été revues pour être pleinement optimisées sur un casque AR/VR. Apple crée également un kit de développement logiciel (SDK) afin que des applications tierces puissent être créées pour le casque.

Dans le même temps, Bloomberg dit qu’Apple passe par une société écran pour enregistrer la marque xrOS dans au moins sept pays. La société fictive a pour nom Deep Dive LLC. Apple utilise souvent cette pratique pour éviter que tout le monde découvre sur quoi le groupe travaille. Mais cela échoue, comme nous pouvons le voir.