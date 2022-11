Le travail avance bien en ce qui concerne le casque de réalité augmentée et virtuelle d’Apple, avec notamment le développement du système d’exploitation dédié realityOS qui est en train d’être finalisé selon Mark Gurman de Bloomberg.

La partie logicielle du futur casque d’Apple avance bien

realityOS comprendra des versions en réalité mixte des applications Messages, FaceTime et Plans d’Apple. La première version du système d’exploitation, dont le nom de code est Oak, est en cours de finalisation en interne et devrait être prête pour le casque. Celui-ci doit sortir en 2023. Son nom serait Reality Pro ou Reality One.

Il faut savoir que le casque devrait être cher, avec un prix qui serait entre 2 000 et 3 000 dollars. Cela s’expliquerait notamment par une puce similaire à la M2 que l’on retrouve dans les derniers Mac afin d’avoir de la puissance. Il y aurait également plus de 10 caméras à l’intérieur et à l’extérieur du produit, ainsi que des écrans de très haute qualité. Il se murmure que l’on pourrait avoir des écrans 8K pour chaque œil.

Des offres d’emplois pour des applications

D’autre part, Apple propose plusieurs offres d’emploi pour la partie logicielle de son casque de réalité mixte. L’entreprise est à la recherche d’un spécialiste de logiciels ayant de l’expérience dans les effets visuels et les jeux, capable de créer du contenu numérique pour les environnements de réalité virtuelle et augmentée. Apple cherche à créer un service vidéo présentant du contenu 3D qui peut être joué en réalité virtuelle. Cela ferait suite à l’acquisition de NextVR par la société en 2020, qui s’est associée à des artistes et à des ligues sportives professionnelles pour transmettre du contenu en réalité virtuel aux casques existants.

Apple recherche également des ingénieurs capables de travailler sur des outils de développement orientés vers la réalité virtuelle et augmentée. Sans surprise, il semble que la société souhaite que son nouveau système d’exploitation utilise App Intents, qui permet aux applications de travailler avec des fonctionnalités comme Siri et les raccourcis.

Un métavers… façon Apple ?

L’offre d’emploi la plus intéressante est celle qui mentionne spécifiquement le développement d’un monde de réalité mixte en 3D, suggérant qu’Apple travaille sur un environnement virtuel similaire au métavers. Mais il ne faut pas s’attendre à ce que cela soit vendu tel quel, sachant qu’aussi bien Tim Cook (patron d’Apple) que Greg Joswiak (vice-président d’Apple chargé du marketing mondial) n’aiment pas ce terme et le concept général mis en avant par Meta (Facebook).

D’autre part, plusieurs cadres travaillent sur la partie logicielle, dont Dave Scott. Il est connu pour son travail dans les secteurs de la médecine et de la robotique. Son implication pourrait suggérer certaines applications de santé pour le casque. Un autre cadre est Yaniv Gur, qui a rejoint Apple il y a plus de 20 ans. Avant de rejoindre le groupe chargé du casque, il supervisait l’ingénierie de la suite bureautique iWork (Pages, Keynote et Numbers), en plus des applications Livres, Notes et Apple News sur l’ensemble des appareils. Cela suggère donc qu’Apple est en train de développer une suite d’applications de productivité pour son casque.