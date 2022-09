Pendant son voyage en Europe, Tim Cook a accordé plusieurs interviews, dont une avec le média néerlandais Bright où il a été question de la réalité augmentée et du métavers. Pour le patron d’Apple, la personne qui ne s’intéresse pas aux nouvelles technologies n’a aucune idée de ce qu’est ce monde virtuel, alors que plusieurs entreprises misent beaucoup dessus.

« Je pense toujours qu’il est important que les gens comprennent ce qu’est une chose. Et je ne suis pas sûr que la personne moyenne puisse vous dire ce qu’est le métavers », a déclaré Tim Cook. Son commentaire intervient alors des entreprises (tout particulièrement Meta, la maison-mère de Facebook) pensent que le métavers est l’avenir pour plusieurs domaines.

Le dirigeant a également vanté la réalité augmentée, estimant que la technologie va évoluer, qu’elle va devenir essentielle et que les applications vont devenir encore plus intéressantes avec le temps :

Des applications de réalité augmentée sont déjà disponibles sur l’App Store, mais les possibilités vont aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je pense que la réalité augmentée est une technologie profonde qui va tout affecter. Imaginez que vous puissiez soudainement enseigner avec la réalité augmentée et démontrer des choses de cette manière. Ou dans le domaine médical, et ainsi de suite. Comme je l’ai dit, nous allons vraiment regarder en arrière et penser à la façon dont nous avons vécu sans la réalité augmentée.