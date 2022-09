Tim Cook est actuellement en Italie à l’université Federico II de Naples, où il a notamment reçu un diplôme honorifique en innovation et gestion internationale. Le patron d’Apple a également répondu à plusieurs questions et a évoqué la réalité augmentée.

Nous savons déjà qu’Apple travaille sur la réalité augmentée, notamment avec un casque dédié qui devrait être annoncé au début de 2023 et des lunettes connectées qui arriveront un peu plus tard.

Tim Cook a mis l’accent sur l’intelligence artificielle, qu’il qualifie de « technologie fondamentale et horizontale qui touchera tous les aspects de notre vie », qu’il s’agisse des innovations de l’Apple Watch ou de « nombreuses autres choses » sur lesquelles Apple travaille. Concernant la réalité augmentée, il indique :

Je suis très excité par la réalité augmentée. Parce que je pense que nous avons eu une grande conversation ici aujourd’hui, mais si nous pouvions l’augmenter avec quelque chose du monde virtuel, cela aurait été encore mieux. Je pense donc que si vous, et cela arrivera clairement dans peu de temps, si vous regardez en arrière à un moment donné, si vous faites un zoom arrière dans le futur et regardez en arrière, vous vous demanderez comment vous avez mené votre vie sans la réalité augmentée. Tout comme aujourd’hui, nous nous demandons comment des gens comme moi ont pu grandir sans Internet. Et donc je pense que ça pourrait être aussi profond et ça ne va pas être aussi profond en une nuit.