Ça se précise un peu plus en ce qui concerne la date de sortie du casque de réalité mixte d’Apple, et ce quelques heures à peine avant sa présentation. Il serait bien question d’une arrivée à la fin de l’année ou au début de 2024.

Récemment, un analyste de la banque d’investissement Morgan Stanley a annoncé que la production en masse du casque débuterait en octobre et que la commercialisation aurait lieu à la fin de l’année, à temps pour la période des fêtes avec Noël en plein milieu.

Aujourd’hui, Ming-Chi Kuo le rejoint globalement. L’analyste évoque une sortie au quatrième trimestre de 2023 ou au début de 2024. Il ajoute que le plus important ne sera pas le nombre d’exemplaires vendus, mais l’impact que le casque aura (ou non). Il déclare :

Les livraisons en 2023 seront probablement inférieures au consensus du marché. Toutefois, les investisseurs ne se concentrent pas sur les livraisons, mais sur la question de savoir si l’annonce du nouveau produit convaincra les gens que le casque AR/VR d’Apple est la prochaine star de l’électronique grand public.

Si l’on en croit de précédentes indiscrétions, Apple compte produire entre 300 000 et 500 000 exemplaires de son casque en 2023. Il faut dire que le prix sera élevé selon les fuites. La plupart font état d’un tarif autour de 3 000 dollars. Mais plus tôt dans la journée, une fuite (suspecte) a évoqué un tarif de 1 999 dollars.

Apple annoncera son casque aujourd’hui lors de la keynote de la WWDC 2023 qui débutera à 19 heures (heure française). Il sera possible de la suivre en direct sur iPhoneAddict via notre page dédiée ou depuis notre application iAddict sur iOS via l’onglet Keynote.