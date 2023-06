Free propose depuis peu la nouvelle Apple TV 4K, celle qui a vu le jour en octobre 2022, à ses clients Freebox. Cela concerne aussi bien la Freebox Delta que la Freebox Pop.

Au moment où vous prenez une Freebox, Free vous propose de choisir votre player TV. On retrouve le Player Pop, le Player Devialet et donc la nouvelle Apple TV 4K. Il s’agit du modèle avec 128 Go de stockage et le support du Wi-Fi + Ethernet. Pour rappel, il existe aussi un modèle 64 Go sans le port Ethernet. D’autres éléments sont également absents sur ce modèle de 64 Go, comme la prise en charge du réseau Thread.

Chez Apple, l’Apple TV 4K 128 Go coûte 189€. Chez Free, le prix est de 2,99€/mois pendant 48 mois, soit 143,52€. Cela représente donc une remise de 45,48 euros par rapport au tarif officiel. Et pour ceux qui le souhaitent, il est possible de payer tout d’un coup quand bon leur semble, plutôt que rester avec les mensualités de 2,99€ pendant quatre ans.

Un élément qui a son importance : l’Apple TV 4K proposée par Free est identique à celle vendue par Apple. En revanche, la télécommande ne l’est pas. Apple propose une télécommande Siri, là où Free propose une télécommande maison.

Les différentes offres Freebox sont disponibles sur le site de Free.