Il est important de sécuriser ses comptes en ligne pour empêcher une personne de se connecter dessus. L’une des solutions est de recevoir un code de vérification par SMS ou e-mail pour autoriser la connexion. Mais ces codes peuvent vite s’accumuler au sein de l’application Messages ou Mail. C’est à qu’iOS 17 intervient.

Avec iOS 17, il est possible de supprimer automatiquement les codes de vérification. Comme l’indique Apple, le code s’efface une fois qu’il a été automatiquement saisi dans une application. Vous n’aurez plus besoin d’ouvrir l’application Message ou Mail et effacer la conversation avec les codes, iOS 17 s’en charge pour vous.

L’option est désactivée par défaut (du moins avec la première bêta). Pour l’activer, il faut se rendre dans Réglages > Mots de passe > Options des mots de passe et activer « Éliminer automatiquement ». Vous n’avez rien d’autre chose à faire.

À noter que les codes de vérification par remplissage automatique sont une nouveauté de l’application Mail dans iOS 17. Ils fonctionnent de la même manière que la fonction de remplissage automatique du code de vérification de l’application Messages. Lorsque vous recevez un code à usage unique par e-mail, l’application Mail peut le détecter et l’utiliser automatiquement dans Safari sans que vous ayez à basculer vers l’application Mail.

iOS 17 est pour l’instant en bêta auprès des développeurs. La bêta publique arrivera en juillet et la version finale à l’automne (septembre normalement).