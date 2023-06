C’est parti ! Les revendeurs tiers viennent d’ouvrir les précommandes pour les nouveaux MacBook Air 15 pouces et Mac Studio M2, et bonne nouvelle, les dates de disponibilité sont similaires à celles affichées par Apple (vers la mi-juin donc). Bizarrement, on note aussi que ces nouveaux modèles ne sont pas encore disponibles chez Amazon.

FNAC (dispo annoncée pour le 13 juin) :

MacBook Air 15″ M2 en 8/256 Go à 1 599 euros

MacBook Air 15″ M2 en 8/512 Go à 1 829 euros

Mac Studio M2 Max en 32/512 Go à 2 399 euros

Mac Studio M2 Ultra en 64/1 To à 4 799 euros

Darty (dispo 13 juin) :

Boulanger (dispo 16 juin) :

