Jusqu’ici, le film Napoléon de Ridley Scott ne s’était illustré qu’à travers quelques rares images. Les plus observateurs auront sans doute noté que la prochaine production Apple TV+ avait été teasée durant la présentation du Vision Pro, le premier masque XR d’Apple ! En fait, plusieurs séquences du film, très courtes, ont été dévoilées dans les vidéos montrant les capacités « Home Cinema » du Vision Pro ! Si ces courts extraits ne permettent bien évidemment pas de se faire une idée de la qualité finale du film, force est de constater que le choix de Joaquin Phoenix dans le rôle titre était plus qu’approprié. La ressemblance entre le visage de l’acteur et l’Empereur Bonaparte est franchement saisissante !

On notera au passage que Napoléon est le type même de film à grand spectacle qui bénéficiera à plein des capacités du Vision Pro, sachant que l’utilisateur du masque pourra à loisir étendre les dimensions de l’écran virtuel. Napoléon sortira en salles le 22 novembre prochain. Le film arrivera ensuite en streaming sur la plateforme Apple TV+ et beaucoup plus tard en France à cause de la chronologie des médias.