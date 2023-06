L’Apple Vision Pro est désormais une réalité, et plusieurs journalistes présents à la WWDC 2023 ont eu le loisir d’essayer le masque XR pendant une trentaine de minutes, un démo courte mais suffisante déjà pour se faire un premier avis sur les grandes forces et les petites faiblesses de l’appareil.

Du côté d’Engadget, la réaction était plutôt mesurée, même si le journaliste note que l’Apple Vision Pro est la nouvelle référence dans sa gamme de produit : « Après avoir passé 30 minutes avec le Vision Pro, ma réaction est plus tempérée que celle d’autres participants enthousiastes. C’est sans aucun doute la meilleure expérience de réalité mixte (VR/AR) que j’ai eue à ce jour, offrant un sentiment d’immersion inégalé, avec des écrans suffisamment nets pour lire du texte sur des sites Web, ainsi qu’une interface utilisateur intuitive et entièrement basée sur les gestes. Et pourtant, ce n’est encore qu’un casque VR, avec de nombreux problèmes endémiques à toute cette catégorie (de produits, Ndlr) ». De ces problèmes « endémiques », le reporter d’Engadget n’en cite pourtant qu’un, soit le fait que le Vision Pro pourrait accentuer l’isolement des individus. La liste des points forts est en revanche nettement plus fournie : « Je me suis senti comme Tom Cruise dans Minority Report » avouera même le journaliste, qui loue l’extrême précision de l’écran et le rendu impressionnant des films visionnés en 3D relief (notamment un extrait d’Avatar 2) !

Chez The Verge, c’est aussi un énorme satisfecit sur la partie technologique, même si le journaliste Nilay Patel note qu’en mode passthrough (vision AR/MR), « le Vision Pro n’est pas aussi totalement immersif que la vidéo marketing vous le laisse croire ». Pour autant, Patel note que « L’écran lui-même est absolument dingue : un écran 4K pour chaque œil, avec des pixels de seulement 23 microns. Dans le court laps de temps où je l’ai essayé, il était tout à fait utilisable pour lire du texte dans Safari, regarder des photos et regarder des films. C’est facilement l’écran VR à la plus haute résolution que j’ai jamais vu. » Le journaliste se dit aussi impressionné par la facilité de création de son avatar « Persona » – c’est cet avatar de l’utilisateur du casque qui est vu par les autres personnes dans une session FaceTime par exemple – mais juge le résultat « à la fois impressionnant et profondément étrange ». La conclusion de ce premier essai rejoint celle du collègue d’Engadget : « Il y a juste plus de questions que de réponses ici, et certaines de ces questions touchent à la nature même de ce que cela signifie pour nos vies d’être littéralement médiatisées par des écrans. »

Le site RoadToVR résume tout dans le titre de son article : « L’Apple Vision Pro n’est pas fait pour les jeux, mais il fait mieux (que la concurrence, Ndlr) tout le reste » déclare Ben Lang. De fait, le Vision Pro ne dispose pas de contrôleurs haptiques, un gros point noir pour les jeux : « Probablement 90% de ce que les consommateurs utilisent aujourd’hui dans les casques VR est du divertissement, […] et le gros de ce divertissement sont des jeux. Et si vous faites partie de ceux qui utilisent de tels casques VR aujourd’hui, vous serez raisonnablement déçu qu’Apple Vision Pro manque de contrôleurs et n’aura pas droit de sitôt aux meilleurs jeux VR. Mais pour tous les autres, il s’agit d’une approche façon « retour aux sources » qui jette des bases solides sur lesquelles s’appuyer à l’avenir. » Le journaliste s’avoue bluffé par l’eye tracking et le système de sélection des icones par simple pincement des doigts : « Le pinch est réactif et fiable. C’était tellement naturel que les deux ou trois fois où le casque a manqué mon pinch durant une démo de 30 minutes, c’était vraiment bizarre parce que mon cerveau était déjà convaincu de sa fiabilité. »

Ben Lang regrette aussi que la démo du Vision Pro ait été composée à 75% d’écrans flottant et plats affichés en AR, mais note que les 25% restants étaient assez incroyables : « Grâce à un excellent affichage, un passthrough convaincant, un suivi transparent et un rendu 3D net, ce fut l’un de ces moments où j’étais plus concentré sur le sentiment de Présence – le sentiment que cette chose (un dinosaure affiché en VR, Ndlr) était vraiment là devant moi ». Voilà qui promet… Enfin, et à l’instar d’autres journalistes tech, Lang remarque que le Vision Pro est loin d’être si léger que cela (son poids avoisinerait finalement les 450 grammes) et qu’il ne se fait pas totalement oublier sur le crâne. Le prix est aussi jugé totalement « insane », sans aucune surprise cette fois.

Enfin, et pour finir ce tour des popottes, le célèbre youtubeur tech MKBHD a lui aussi essayé le Vision Pro, et ce qui l’a vraiment impressionnée au plus haut point est la technologie d’eye tracking couplée au pinch de sélection, une technologie qu’il qualifie même de « magique ». En revanche, la fonction d’enregistrement des souvenirs en 3D lui a semblé particulièrement malaisante.