Apple a racheté Mira, une start-up basée à Los Angeles qui crée des casques de réalité augmentée pour d’autres entreprises. Le fabricant d’iPhone a confirmé le rachat auprès de The Verge avec son communiqué traditionnel : « Apple achète de temps en temps des entreprises technologiques plus petites et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos projets ».

Ben Taft, PDG de Mira, a partagé en privé une photo sur Instagram montrant un certain nombre de badges d’employés d’Apple avec le commentaire « Impatient pour le prochain chapitre de Mira, chez Apple :). 7 ans de voyage, de la chambre d’étudiant à l’acquisition ». Au moins 11 employés de Mira ont rejoint Apple. Le montant du rachat n’est pas communiqué.

La start-up est notamment connue du grand public pour avoir fourni des casques utilisés sur les « attractions » Mario Kart au Super Nintendo World à Universal Studios Japon et Universal Studios Hollywood. Outre le partenariat avec Mario Kart, le groupe a participé à des contrats militaires et a fait la promotion de ses casques dans les secteurs de la fabrication et de l’exploitation minière. Il est toutefois peu probable que ce soit toujours le cas à l’avenir sachant qu’Apple est le nouveau propriétaire.

Cette annonce du rachat intervient 24 heures après la présentation du casque de réalité mixte Apple Vision Pro. Cela a eu lieu lors de la WWDC 2023. Le casque sera disponible dès le début de 2024 aux États-Unis avec un prix débutant à 3 499 dollars.