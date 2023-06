Apple Music Sing, à savoir le système de karaoké, va évoluer avec l’Apple TV et tvOS 17. Apple annonce qu’il sera possible de se voir sur le téléviseur grâce à un iPhone.

Voici ce qu’indique Apple :

Profitez d’une expérience Apple Music Sing encore plus immersive avec la fonction Continuité de la caméra. Avec Apple Music Sing et la fonction Continuité de la caméra, les utilisateurs pourront se voir à l’écran et appliquer de tout nouveaux filtres tout en chantant les paroles de leurs chansons préférées.

Concrètement, il sera possible de placer son iPhone devant son téléviseur afin que les capteurs puissent vous filmer. Ainsi, vous vous verrez à l’écran, avec les paroles des chansons à côté. Cela fonctionnera également avec un iPad.

tvOS 17 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs. La bêta publique arrivera en juillet et la version finale sera disponible pour tout le monde à l’automne.

Pour rappel, le système Apple Music Sing a été annoncé pour la première fois en décembre dernier. Il offre plusieurs vues des paroles pour aider les utilisateurs à faire des solos, des duos, à chanter en soutien et bien plus encore. Associée à un catalogue proposant des dizaines de millions de chansons, la fonction permet à chacun de participer facilement et de manière ludique, où et quand il le souhaite.