Apple fait savoir que les utilisateurs pourront utiliser leur iPhone avec la carte d’identité stockée dans l’application Cartes (Wallet) auprès des commerçants et d’autres entreprises. Ce sera notamment utile pour vérifier l’âge pour acheter de l’alcool, louer une voiture et plus encore. À noter que cela fonctionnera également avec le permis de conduire enregistré sur l’iPhone.

Voici ce qu’indique Apple dans son annonce :

À partir de cet automne, les entreprises pourront accepter les pièces d’identité dans Apple Wallet, sans matériel supplémentaire. Cela simplifiera leur capacité à vérifier en toute sécurité l’âge d’un client en personne pour des achats d’alcool, par exemple, ou à vérifier l’identité d’un client à la caisse pour la location d’une voiture, et bien plus encore. Pour présenter en toute transparence et en toute sécurité leur carte d’identité dans Wallet à un commerce équipé, les utilisateurs n’ont qu’à approcher leur iPhone ou leur Apple Watch de l’iPhone du commerçant. Les utilisateurs verront quelles informations sont demandées et si la partie destinataire stockera les informations. Les utilisateurs seront alors invités à s’authentifier et à donner leur consentement en utilisant Face ID ou Touch ID.

La fonctionnalité sera uniquement disponible aux États-Unis au départ. Et encore, ce sera une réalité dans quelques États américains seulement. En effet, tous n’ont pas encore adopté le système d’Apple pour avoir la carte d’identité ou le permis de conduire enregistré sur l’iPhone.