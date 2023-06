The Crowd Room est une mini série de thriller cérébral. L’histoire se déroule à Manhattan durant l’été 1979 : un jeune homme du nom de Danny Sullivan (interprété par Tom Holland) est arrêté suite à son implication dans une fusillade. Toutes les preuves semblent contre lui, mais l’enquêtrice Rya Goodwin (Amanda Seyfried) va vite se rendre comte que le déroulement des évènements est beaucoup plus complexe que prévu. Cette dernière va alors explorer le passé de Danny Sullivan pour trouver des éléments de réponse. Voilà donc pour le pitch. Outre Tom Holland et Amanda Seyfried, le casting comprend Emmy Rossum, Sasha Lane, Will Chase et Lior Raz, ainsi que Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski et Zachary Golinger.

Les premiers retours sont globalement très positifs et la plupart des critiques notent l’excellence de l’interprétation de Tom Holland, qui jouerait ici son meilleur rôle (jusqu’ici l’acteur est surtout connu pour son interprétation de Peter Parker/Spider-Man dans les films Marvel/Sony Pictures). Vous savez donc quelle série « bingewatcher » ce week-end.

Les trois premiers épisodes de la série sont immédiatement disponibles sur Apple TV+ (les épisodes suivants seront disponibles chaque vendredi).