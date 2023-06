L’Apple Vision Pro embarque avec lui une batterie externe d’environ 6500 mAh qui assure une autonomie d’environ 2 heures. Ce fil à la patte est clairement l’un des points faibles du casque XR d’Apple, d’autant que jusqu’ici Apple ne fait aucune mention d’un changement de batterie à la volée. Pourra t-on par exemple se procurer une seconde batterie à rattacher au câble ? Peut-être si l’on croit le leaker DuanRui. Ce dernier a réussi à récupérer une image de la batterie qui semble montrer que le câble pourrait se détacher de la batterie.

Can I use a SIM card pin to poke it and then unplug the power cord? pic.twitter.com/bCErBVJa6v

— DuanRui (@duanrui1205) June 9, 2023